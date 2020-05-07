Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran görüntüler
Türkiye’de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesinin ardından pandemiyle mücadele eden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanes’nin yoğun bakım servisi görüntülendi. Yoğun bakım hemşiresinin uykusunda terleyen hastanın terini silmesi, başka bir hemşirenin işitme engelli hastayla iletişimi duygu dolu anlar yaşattı.
Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü İstanbul’da virüsle mücadelenin büyük yükünü çeken Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisi görüntülendi.
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Koronavirüs tedavisinde büyük başarılara imza atan hastanenin bu başarılarının arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor.
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En ön saflarda yoğun bakımdaki ve entübe edilmiş hastalarla ilgilenen yoğun bakım çalışanları, zor şartlar altında fedakarca mücadele ediyor.
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Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları, büyük risklere rağmen hastalarla temaslarını sürdürüyor.
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