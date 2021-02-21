Koronavirüs vaka sayısı en fazla düşüren ilin sırrı çözüldü! Bingöl'ü kara kış kurtardı

"Gitmeseler sanki çok büyük bir ayıp olacak, çok büyük hata işlemişler gibi düşünürlerdi. Bu süreç içerisinde hemen hemen her aileden birer, ikişer vaka çıkınca vatandaşlar bu işin çok ciddi olduğunu anladı. Tedbirler ve denetimlerle vatandaşımız da daha dikkatli olmaya başladı."