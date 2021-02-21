Koronavirüs vaka sayısı en fazla düşüren ilin sırrı çözüldü! Bingöl'ü kara kış kurtardı
Sağlık Bakanlığı'nın vaka sayısının en çok azaldığı 5 ilden biri olarak açıkladığı Bingöl'ün sırrı çözüldü. Bingöl 1 Mart'ta normalleşecek şehirlerin başında geliyor. Bingöl Çevre Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, düşüşteki en önemli etkenin çetin kış şartları ve kahvehanelerin kapalı olması olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın il bazında açıkladığı haftalık tabloda Bingöl, her 100 bin kişide 26,66 kişiyle nüfusa oranla vaka sayısı en çok düşen ilk 5 il arasında yer aldı. Bu verilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu, il bazlı normalleşme takviminin 1 Mart’ta hayata geçirileceği açıklandı. Vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle de kentte normalleşme beklentisi arttı.
Bingöl Çevre Derneği (BİNÇEVDER) Başkanı Cuma Karaaslan, düşüşteki en önemli etkenin çetin kış şartları olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Yaz ayları malum düğün sezonuydu. İnsanlarımız taziye geleneğine çok bağlı oldukları için büyük önem veriyorlardı. Gitmemezlik etmiyorlardı."
"Gitmeseler sanki çok büyük bir ayıp olacak, çok büyük hata işlemişler gibi düşünürlerdi. Bu süreç içerisinde hemen hemen her aileden birer, ikişer vaka çıkınca vatandaşlar bu işin çok ciddi olduğunu anladı. Tedbirler ve denetimlerle vatandaşımız da daha dikkatli olmaya başladı."
Kışın insanımız dışarı çıkmaya meyilli değil
Kış koşullarında insanların dışarı çıkmaya meyilli olmadığını ve kahvelerin de kapalı olduğunu hatırlatan Karaaslan, "Daha önceki vaka artışlarının sebebi yaz aylarında piknik alanları ve parklarda çok fazla yoğunluk olmasıydı" dedi.