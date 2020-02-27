Koronavirüs Türkiye'yi kuşatıyor ABD'de korkutan gelişme İngiltere'den dehşet veren rapor
ABD'de ilk kez 'kaynağı belirsiz' koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bu açıklama salgınla ilgili korkuyu büyütürken, Türkiye'nin bir komsusunda daha virüs bulundu. Ölenlerin sayısı da hızla artıyor.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. ABD'de bir kişide ilk kez 'kaynağı belirsiz' Covid-19 tespit edildi. Bu kişinin ülke dışına hiç çıkmadığı ve koronavirüslü kimse ile yan yana gelmediği açıklandı. Bu açıklama, salgınla ilgili endişeleri büyüttü. İran, Irak ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'nin bir komşusunda daha koronavirüs tespit edildi. Virüs Gürcistan'a da sıçradı. Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm umre ziyaretlerini iptal etti. İngiltere hükümetinin raporuna dayandırılan bir habere göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyon insanın ölümüne yol açabilir.
Türkiye virüs kuşatması altına girdi
İran başta olmak üzere Türkiye'nin komşuları Irak, Yunanistan ve Gürcistan'dan yeni Corona virüs vaka haberleri geliyor. Gürcistan'da Bakan Ekaterine Tikaradze, ülkesinde ilk Corona virüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Tikaradze, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Covid-19 taşıdığı tespit edildi." dedi.
Türkiye'de 8 şüpheli vaka
Türkiye de her gün önlemlerini artırırken 8 ilde çok sayıda kişi gözlem altına alındı. Şimdiye kadar İran'dan geldikleri belirlenen 19 kişi gözlem altına alındı. Zonguldak'ta 13 İranlı şoför, Kütahya'da Tayland'dan tatilden dönen bir kişi, Hatay'da da Bangladeş uyruklu bir kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Kastamonu'da ise otobüs ile Van'dan kente gelen üniversite öğrencisi ile ev arkadaşı, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine koronavirüs şüphesiyle izolasyon alanına alındı. Öte yandan Japonya'dan Ordu'ya gelen bir kişi yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvururken Eskişehir'de bir sağlık ocağına gelen ve koronavirüsten şüphelenilen İran uyruklu şahısta ise virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.
Pakistan'da ilk vaka görüldü
Gürcistan'ın yanı sıra, Norveç, Pakistan Romanya ve Kuzey Makedonya'da da ilk kez yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları görüldüğü bildirildi. Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide Covid-19 tespit edildiğini duyurdu.