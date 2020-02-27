Koronavirüs Türkiye'yi kuşatıyor ABD'de korkutan gelişme İngiltere'den dehşet veren rapor

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. ABD'de bir kişide ilk kez 'kaynağı belirsiz' Covid-19 tespit edildi. Bu kişinin ülke dışına hiç çıkmadığı ve koronavirüslü kimse ile yan yana gelmediği açıklandı. Bu açıklama, salgınla ilgili endişeleri büyüttü. İran, Irak ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'nin bir komşusunda daha koronavirüs tespit edildi. Virüs Gürcistan'a da sıçradı. Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle tüm umre ziyaretlerini iptal etti. İngiltere hükümetinin raporuna dayandırılan bir habere göre, salgın yalnızca Birleşik Krallık'ta yarım milyon insanın ölümüne yol açabilir.