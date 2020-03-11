Koronavirüs Türkiye'de de görüldü ilk hastanın ardından Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralını hatırlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında virüsün Türkiye'ye de sıçradığını ve bir kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan kişi bir erkek ve karantina altına alındı. Bakan Koca, Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Bir veya birkaç vaka, salgın olarak görülmemelidir" dedi. Sağlık bakanlığı 14 gün kuralınının ne olduğunu görsellerle açıkladı.