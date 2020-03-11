Koronavirüs Türkiye'de de görüldü ilk hastanın ardından Sağlık Bakanlığı 14 gün kuralını hatırlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'ye sıçradığını duyurdu. Bakanlık koronavirüse karşı '14 gün kuralını' uygularken evde dikkat edilmesi gerekenleri fotoğraflarla anlattı. İşte 14 gün kuralı ve yapmanız gerekenler.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili yaptığı son dakika açıklamasında virüsün Türkiye'ye de sıçradığını ve bir kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan kişi bir erkek ve karantina altına alındı. Bakan Koca, Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Bir veya birkaç vaka, salgın olarak görülmemelidir" dedi. Sağlık bakanlığı 14 gün kuralınının ne olduğunu görsellerle açıkladı.
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralını' uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Yeni koronavirüs evde izleme (karantina) kuralları" başlıklı paylaşımda, "Son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız" uyarısı yapıldı.
Evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takılması ve mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılmaması çağrısında bulunulan paylaşımda, evde yapılması gerekenler de şöyle sıralandı:
"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."