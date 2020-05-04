Koronavirüs stresi cilt hastalıklarını artıyor peki ne yapılmalı?

Yoğun stres derinin bağışıklık fonksiyonlarında değişikliklere neden olarak çeşitli reaksiyonları tetiklemektedir. Stres ve diğer ruhsal sorunlar deri başta olmak üzere farklı organları etkileyebilir. Kış aylarında havanın kapalı ve soğuk olması da depresyona neden olarak cilt hastalıklarını tetiklemektedir. Stres ve depresyon kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek birçok hastalığa neden olmaktadır.