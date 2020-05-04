Koronavirüs stresi cilt hastalıklarını artıyor peki ne yapılmalı?
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) küresel bir salgına yol açmasıyla birlikte el yıkamadaki artışın yanı sıra kolonya, dezenfektan gibi alkol içerikli temizleyicilerin kullanımının artması cilt problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Uz. Dr. Yeliz Karakoca, salgın döneminde cilt hastalıklarından korunmak için önerilerde bulundu.
Cilt hastalıklarının baş aktörü: stres
Virüsten korunmak için ellerin sabunla sık sık yıkanması, dezenfektan ve kolonya gibi alkollü ürünlerin yoğun kullanımı cildin doğal yapısını bozarak çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Tüm dünyayı saran bu hastalığın oluşturduğu panik, endişe ve eve kapanma durumunun da eklenmesiyle stresin tetiklediği çeşitli deri hastalıklarında bu süreçte artış görülmektedir
Deri, tüm yaşam boyunca gün boyu çok farklı streslere maruz kalan en geniş organdır. Cilt hastalıklarının önemli bir kısmı psikolojik faktörlerle ilişkilidir. Terör, korku, aile içi sıkıntılar, ekonomik sorunlar ya da içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını gibi durumlara bağlı ortaya çıkan aşırı kaygı ve stres; kaşıntı, terleme, yüzde kızarma ve yanma gibi geçici problemlere yol açabilmektedir.
Bunların yanında prurigo nodularis, atopik dermatit, psoriasis, seboreik egzama, dishidrotik egzama, kronik ürtiker, akne vulgaris, liken planus, rekürren herpes simpleks, alopesi areata ve telojen effluvium gibi geniş bir grup deri hastalığı üzerinde de tetikleyici ve alevlendirici etki yapabilmektedir.
Yoğun stres derinin bağışıklık fonksiyonlarında değişikliklere neden olarak çeşitli reaksiyonları tetiklemektedir. Stres ve diğer ruhsal sorunlar deri başta olmak üzere farklı organları etkileyebilir. Kış aylarında havanın kapalı ve soğuk olması da depresyona neden olarak cilt hastalıklarını tetiklemektedir. Stres ve depresyon kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek birçok hastalığa neden olmaktadır.