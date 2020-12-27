Koronavirüs salgınında cin mısıra talep yüzde 300 arttı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde evde kalan vatandaşların cin mısırına talebi yükseldi. Cin mısırı satışı, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 300 artış gösterdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vatandaşlar evlerinde kaldı.
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Restoranların da paket servisine dönmesiyle dışarıda duran hayat evlerde hareketlendi.
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Bu süreçte tüketiciler 'atıştırmalık' diye tabir edilen ürünlere yöneldi.
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Özellikle çerez satışlarının yükseldiği kısıtlama döneminde patlatılmak üzere alınan cin mısırı, ilk sırada yer aldı.
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