Koronavirüs olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın sağlık durumunda yeni gelişme

Hem eşine hem de kendisine Koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan Hanks, Instagram sayfasında, ''Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?'' yazdı.