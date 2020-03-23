Koronavirüs olan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın sağlık durumunda yeni gelişme
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşi Rita Wilson ile beraber koronavirüse yakalandığını duyuran Tom Hanks, sağlık durumları hakkındaki son durumu sevenleriyle paylaştı.
Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Avustralya'da hastanede koronavirüs tedavisi gördükten sonra geçtiğimiz hafta taburcu edildi. Şimdilerde ise 63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, eşiyle birlikte kiraladıkları evde kendilerini karantina altında tutuyor.
Hem eşine hem de kendisine Koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan Hanks, Instagram sayfasında, ''Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?'' yazdı.
Ünlü aktör ayrıca, bu dönemde bazı konfor alanlarından vazgeçmek gerektiğini de belirterek ''Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz'' mesajı verdi.
Tom Hanks ve Rita Wilson’ın DJ’lik ve oyunculuk yapan oğlu Chet Hanks, geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımında ebeveynlerinin durumu hakkında bilgi vermiş, şunları söylemişti: