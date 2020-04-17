Koronavirüs olan Dilan Çıtak'ı ağlarken paylaştı Levent Dörter bakın neler yazdı
Levent Dörter'in ardından koronavirüse yakalanan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın ağladığı anlar Instagram'dan paylaşıldı. Sevgilisi Levent Dörter, Dilan Çıtak'ın fotoğraflarını paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter'in iyileşmesinin ardından koronavirüs olduğunu açıklayan Dilan Çıtak'ın ağladığı anlar sosyal medyaya damga vurdu.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Levent Dörter, sevgilisi Dilan Çıtak Tatlıses ile birlikteliğinin 5. yılını kutladı. Sosyal medya hesabından bir fotoğrafı paylaşan Dörter, altına şunları yazdı;
“Hastaneye ilk yattığım an… Eğer hayatınızda sizin en zor anlarınızda sizin için gözyaşı döken biri varsa çok şanslısınız demektir. 5. yılımızı 2 gün geciktirmişim. İyi ki varsın sevgilim.”
Dilan Çıtak Tatlıses ise, bu mesaja böyle cevap verdi:
“Böylelikle ağlayınca ne kadar güzel olduğumu da herkes gördüyse dağılabiliriz sevgilim. 5. yılımızda beni bitirmek mi amacın! Neyse ki seni çok seviyorum.”