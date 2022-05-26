Koronavirüs nedeniyle yaşanan koku kaybının gizemi çözüldü

Yakın tarihli bir uluslararası ankete göre Kovid-19 ile ilgili koku kaybı olanların yaklaşık yüzde 10'u hastalığın hemen ardından parosmi yaşadı ve altı veya yedi ay sonra katılımcılarla tekrar görüşüldüğünde bu oran yüzde 47'ye yükseldi. Araştırmacılar parosmi için en yaygın tetikleyicilerden bazılarının kahve, çikolata, et, soğan ve diş macunu olduğunu söyleyerek çalışmalarında bu maddelerde suçlanacak belirli bileşiklerin olup olmadığını araştırdı.