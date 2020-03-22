Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı komşularının alışverişini yapıyor

Apartmandaki 6 dairenin en genç sakini olduğunu anlatan Ebru Atilla Sağay, "Son günlerde karantina haberlerini duyunca, halkın birçok kesiminden insanın ne yapacağını dert ettim. Sonra, ilk önce insan kendi apartmanından başlamalı diye düşündüm. Komşularımın biraz güvene ihtiyaçları var. Çoğunun hastası var, çocukları uzakta. Benim oğullarım yanıma geldi. Onlara da örnek olmam gerekiyor. Böyle kriz anlarında ne yapmaları gerektiğini görmeleri gerekiyor. Bir yazı yazıp apartmanın girişine attım. Herkes çok mutlu oldu ve beni arayıp tebrik etti. 3 gündür bana alışveriş listelerini veriyorlar ve ben markete gidip onlar için alıyorum" dedi.