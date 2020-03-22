Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı komşularının alışverişini yapıyor
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. İzmir'in Karşıyaka'da yaşayan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay evden çıkamayan yaşlılar iyilik hareketi başlattı.
Koronavirüse (Covid-19) karşı riskli grupta olan kronik hastalığı bulunanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmaması uyarıdan yasağa dönüşürken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay bu kişilere yardımcı olabilmek için bir iyilik hareketi başlattı. Evden çıkmayan komşuları için günlük market alışverişlerini yapmaya başlayan Sağay, "Ben tiyatro oyuncusu olduğum için pek evde durmuyordum, pek birbirimizi göremezdik. Şimdi evdeyim ve benden faydalansınlar istedim. Onlar oyunlara geliyordu, şimdi birazcık da ben onlara gidiyorum" dedi.
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yetkililer ve vatandaşlar önlemini artırdı. Vaka sayısının günbegün arttığı salgına karşı en riskli olan gruplar da kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar. Hem yetkililer, hem de uzmanlar evlerinden çıkmamaları ve kişisel temizliğe dikkat etmeleri için sürekli uyarılarda bulunulurken, dün akşam saatlerinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağına dönüştü. Vatandaşlar da sokağa çıkmayıp, evlerinde vakit geçirmeye başladı.
Karşıyaka Atakent Mahallesi'nde oturan tiyatrocu Ebru Atilla Sağay da önlem amacıyla evlerinden çıkmayan yaşlı komşuları için bir iyilik hareketi başlattı. Aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Sağay, iki oğlunun da desteği ile apartman girişine astığı, 'Apartmanımızdaki 60 yaş üzerinde ve rahatsızlığı olan varsa alışverişlerini yapabiliriz. İhtiyaç duyarsanız lütfen çekinmeyin' yazılı not ile market alışverişleri için gönüllü olacağını duyurdu. Telefondan ihtiyaçlarını öğrendiği yaşlı komşuları için maske ve eldiven takarak market alışverişi yapan Sağay, ürünleri bazı komşularına kapıdan verirken, kronik hastalığı olanlar için ise kapıya bırakıyor.
Apartmandaki 6 dairenin en genç sakini olduğunu anlatan Ebru Atilla Sağay, "Son günlerde karantina haberlerini duyunca, halkın birçok kesiminden insanın ne yapacağını dert ettim. Sonra, ilk önce insan kendi apartmanından başlamalı diye düşündüm. Komşularımın biraz güvene ihtiyaçları var. Çoğunun hastası var, çocukları uzakta. Benim oğullarım yanıma geldi. Onlara da örnek olmam gerekiyor. Böyle kriz anlarında ne yapmaları gerektiğini görmeleri gerekiyor. Bir yazı yazıp apartmanın girişine attım. Herkes çok mutlu oldu ve beni arayıp tebrik etti. 3 gündür bana alışveriş listelerini veriyorlar ve ben markete gidip onlar için alıyorum" dedi.