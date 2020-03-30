Koronavirüs döneminde lens değil gözlük tercih edin!
Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, koronavirüs riskine karşı uyardı: Lens yerine gözlük tercih edin!
Corona virüsün (Kovid-19) ilk kez Çin'de Dr. Li Wenliang isimli bir göz doktorunun hastasını muayene ettikten sonra ortaya çıktığı biliniyor.
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Uzmanlar "Bu virüs ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Bu anlamda çok ciddi göz sağlığı problemi yaşamayan hastaların muayenelerini ertelemelerini tavsiye ediyoruz." uyarısında bulunuyorlar.
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Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, Virüs gözden de bulaştığı için özellikle dikkat edilmesi gerektiğini aktarırken lens kullanımının riski artırdığını söyleyerek şöyle devam etti:
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"Lens kullananlar bu dönemde gözlerine daha fazla temas etmek durumunda kalacakları için mevcut risk daha da artıyor. Bu yüzden özellikle şu dönemde lens yerine gözlük kullanmaya özen göstermeliyiz.
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