Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Cumartesi sokak yasağı ve 22 ilde yeni yasaklar geliyor

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 221 bin 738 testte 29 bin 762 vaka, 1142 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 146 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 761 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Dünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175, toplam vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, toplam vefat sayısı 30 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1720, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 881 bin 643 oldu.