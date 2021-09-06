Koronavirüs aşısının en büyük yalanı çöktü! Erkeklerde kısırlık değil tam tersi etki yapıyor

ACE2 reseptörünün akciğer, testis, kalp, mesane ve böbrek gibi bazı organlarda bulunduğunu anlatan Kadıoğlu, özellikle Kovid-19'u orta ve ağır geçiren erkeklerde testisin de etkilendiğini söyledi.

Kadıoğlu, genç erkeklerde testisin etkilenme oranının yaşlılara göre daha fazla olduğuna işaret ederek, "Çünkü ACE2 reseptörü 30 yaşındaki erkeklerde 70 yaşa göre 2 kat daha fazla tespit edilmiş. Bu reseptörlerin testiste fazla olması ve Kovid-19 virüsünün testise yerleşmesi, yani iltihaba yol açmasıyla burada bazı değişiklikler oluyor. Sperm hücrelerinde, testiste, testosteron üreten hücrelerde değişiklik oluyor. Buna bağlı olarak 4 erkekten 1'inin sperm sayısında, volümünde, hareketlerinde azalmalar görülüyor. Aynı zamanda testosteron hormonu düşüyor." bilgisini verdi.