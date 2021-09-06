Koronavirüs aşısının en büyük yalanı çöktü! Erkeklerde kısırlık değil tam tersi etki yapıyor
Koronavirüs aşılamasında karşı olan vatandaşlara anket yapıldığında üst sıralarda yer alan kısırlık yaptığı algısını çökertecek araştırma sonucu geldi.
Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile hastalığa karşı geliştirilen aşıların erkek üreme sistemi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda hastalığın, sperm sayısı, volümü ve hareketlerinde azalmalara yol açarken, aşının sperm sayısında artış sağladığının tespit edildiğine dikkati çekiyor.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Androloji Bilim Dalı Başkanı ve Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Kovid-19 görülme oranı kadın ve erkeklerde aynı olsa da yoğun bakımda tedavi oranının erkeklerde daha fazla olduğunu belirtti.
Yapılan araştırmalarda, bu farka yol açan faktörün erkeklik hormonu testosteron olduğunun saptandığını aktaran Kadıoğlu, erkeklerde kadınlara göre 20 kat daha fazla bulunan testosteronun, Kovid-19'un hücre içine girmesi için gereken birtakım enzimlerin düzeyini etkilediğini, testosteron bağlamında bu enzimlerin çok daha fazla ortaya çıktığını ifade etti.
ACE2 reseptörünün akciğer, testis, kalp, mesane ve böbrek gibi bazı organlarda bulunduğunu anlatan Kadıoğlu, özellikle Kovid-19'u orta ve ağır geçiren erkeklerde testisin de etkilendiğini söyledi.
Kadıoğlu, genç erkeklerde testisin etkilenme oranının yaşlılara göre daha fazla olduğuna işaret ederek, "Çünkü ACE2 reseptörü 30 yaşındaki erkeklerde 70 yaşa göre 2 kat daha fazla tespit edilmiş. Bu reseptörlerin testiste fazla olması ve Kovid-19 virüsünün testise yerleşmesi, yani iltihaba yol açmasıyla burada bazı değişiklikler oluyor. Sperm hücrelerinde, testiste, testosteron üreten hücrelerde değişiklik oluyor. Buna bağlı olarak 4 erkekten 1'inin sperm sayısında, volümünde, hareketlerinde azalmalar görülüyor. Aynı zamanda testosteron hormonu düşüyor." bilgisini verdi.