Koronavirüs aşısında yeni umut: 30 bin kişi ile yapılacak testler başladı
ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme çalışmaları kapsamında 30 bin kişi üzerinde yapılacak 3'üncü aşama testlere başladığını duyurdu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan Moderna, çalışmalarda sona yaklaştı.
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ABD hükümetinden şimdiye kadar 955 milyon dolar destek alan Moderna, aşı çalışmalarında üçüncü faza geçtiğini duyurdu.
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Şirket, 'mRNA-1273' adını verdiği aşı için solunum problemi olmayan 30 bin kişi üzerinde aşı çalışmalarını başlattığını açıkladı.
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Moderna yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu bildirdi.
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