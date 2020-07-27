BIST 1.196
DOLAR 6,87
EURO 8,07
ALTIN 427,39

Koronavirüs aşısında yeni umut: 30 bin kişi ile yapılacak testler başladı

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme çalışmaları kapsamında 30 bin kişi üzerinde yapılacak 3'üncü aşama testlere başladığını duyurdu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan Moderna, çalışmalarda sona yaklaştı.

116

ABD hükümetinden şimdiye kadar 955 milyon dolar destek alan Moderna, aşı çalışmalarında üçüncü faza geçtiğini duyurdu.

216

Şirket, 'mRNA-1273' adını verdiği aşı için solunum problemi olmayan 30 bin kişi üzerinde aşı çalışmalarını başlattığını açıkladı.

316

Moderna yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu bildirdi.

416