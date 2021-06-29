Koronavirüs aşılamasına ‘Delta’ ayarı! Takvim değişti
Dünya genelinde hızla artarak alarma yol açan Delta varyantlı vaka sayısı, Türkiye’de de aşılama takvimini değiştirdi. İkinci doz aşılar altı-sekiz hafta yerine dört hafta sonra yapılacak. Aşı yazlık bölgelerde, tarlalarda, yaylalarda vatandaşın ayağına götürülecek.
Edinilen bilgiye göre, aşıyla koruma sağlanan Delta varyantında, vakaların önüne geçmek için bir süre sonra, “milletin aşının ayağına gelmesi yerine, aşının milletin ayağına gitmesi” sistemine geçilmesi planlanıyor.
Yaz boyunca insanların ilgisinin azalması, sayfiye ve yaylaların tercih edilmesi, tarla ve seralardaki iş yükünün artması nedeniyle bu bölgelerde seyyar aşı ekipleri oluşturulacak. Tarım işçileri, tarlada aşılanacak.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan toplantılarda, önümüzdeki haftadan itibaren Sputnik V de dahil olmak üzere, aşı için 3 ayrı seçenek olacağı ifade edildi. Toplumda en az yüzde 75 aşılama ve bu oranda bir bağışıklık hedefine ulaşmak için sonbahar gelmeden “agresif aşılama” yapılmasının planlandığı, güz aylarına yüksek koruma ile girmenin amaçlandığı dile getirildi.
Aşıların koruma oranları da hesaba katıldığında, bağışıklığın yüzde 50 civarında kalmasının risk olacağı belirtiliyor.