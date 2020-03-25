Koronaveirüsle savaşın kahramanları bunlar da kahramanlık izleri

Dünya yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele ediyor. Mücadelenin en ön safında ise sağlık çalışanı kahramanlar yer alıyor. Sadece Türkiye'de 20'den fazla sağlık çalıyşanı koronavirüslü hastalara müdahale ederken koronavirüs kaptı. İtalya ve İspanya'da onlarca doktor koronavirüse kapılarak hayatını kaybetti. Dünyanın her yerinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının çektikleri mesai sonu fotoğraflarından bir kısmı internette viral hale geldi. İşte mesai bitiminde yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...