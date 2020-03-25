Koronaveirüsle savaşın kahramanları bunlar da kahramanlık izleri
Dünyanın her bir köşesinde koronavirüsle canla başla mücadele eden sağlık çalışanları, çektikleri mesaj sonu fotoğrafları olay oldu. Gün boyşu taktıkları maske izleri ve maske yaraları tarihe ‘kahramanlık izleri’ olarak geçti...
Dünya yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele ediyor. Mücadelenin en ön safında ise sağlık çalışanı kahramanlar yer alıyor. Sadece Türkiye'de 20'den fazla sağlık çalıyşanı koronavirüslü hastalara müdahale ederken koronavirüs kaptı. İtalya ve İspanya'da onlarca doktor koronavirüse kapılarak hayatını kaybetti. Dünyanın her yerinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarının çektikleri mesai sonu fotoğraflarından bir kısmı internette viral hale geldi. İşte mesai bitiminde yüzlerine yansıyan ‘kahramanlık izleri’...
Covid-19 salgını nedeniyle hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken, dünyanın her yerinden sağlık çalışanları ellerini taşın altına koyup canları pahasına hastalıkla mücadele ediyor.
Virüsle savaş günlerinin ön sırasında yer alan sağlık çalışanları uzun saatler hastanelerde, korunma malzemeleriyle çalışırken, mesai bitiminde yorgunluk izleri yüzlerine yansıyor.
Bir kısmı ekipman bulmakta zorlanıyor. İşte bu yüzden aralarında deniz gözlüğüne virüs koruma gözlüğü muamalesi yapan bile var.