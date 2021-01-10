Koronadan korkan astroloğa koşuyor! Saati 2 bin lira o astrologların 2021 kehanetleri olay
Yeni tip koronavirüs salgını insanların gelecek endişesini artırdı. Bir de dünya genelinde yaşanan krizler astrolojiye merakı artırdı. Ünlü astrologların kapısında kuyruk oluştu. Randevu ücretleri tavan yaptı. Koronayı önceden bilen Dinçer Güner seans başına 1500 lira alıyor ve randevuları 20323'e kadar doldu. Hande Kazanova seans başına 2 bin lira alıyor. Ünlü astrolog Öner Döşer'in randevu ücreti ise 2 bin 124 lira...
Koronavirüs salgını ve dünya genelindeki kriz nedeniyle geleceği merak edenler, astrolojiye merak sardı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan ünlü astrologlardan randevu almak zorlaştı. Özellikle korona salgınını önceden bilen ve bu konuda uyarılar yapan astrologlar revaçta. Astrologlara talep o kadar fazla ki 2024 yılına randevu verenler var. Astrologlara bir seans için ödenen en az üret ise 1200 lira. Hande Kazanova, Dinçer Güner, Zeynep Turan, Öner Döşer ve Hakan Kırkoğlu gibi isimlere ulaşmak bile artık neredeyse imkansız.
Kişinin yıldız haritasından gelecek yıllarda neler yaşayacakları ve neler yapmaları gerektiği öngörülerinde bulunan astrologlara talep, pandemiyle birlikte çok arttı. Koronavirüs salgını nedeniyle kötü geçirilen 2020 yılı geride kalırken, tüm dünyada insanların kaygı seviyeleri yükseldi. Bu süreçte gelecek kaygısı yaşayanlar, astrolojiye büyük merak sardı. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi olan ve televizyonlarda yaptıkları tahminlerle öngörülerinde bazen haklı çıkan astrologların da bu süreçte iş yükleri arttı.
Vatandaşlar, 2021 yılında kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğini öğrenmek için aradıkları astrologlardan randevu alamadı. Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre Türkiye’nin en ünlü astrologları, 2022, 2023 ve hatta 2024 yılına kadar bile randevu verdi. Astrologların ücretleri ise tanınırlığına ve daha önceki kehanetlerinin doğru çıkma oranına göre değişiyor. İşte ünlü astrologların ücret tarifesi ve en erken ne zamana randevu verebildikleriyle ilgili ayrıntılar...
Hakan Kırkoğlu'nun randevuları 2024'e kadar dolu
Türkiye’nin en ünlü astrologlarından Hakan Kırkoğlu, yıldız haritasına bakarak neler yaşayacağınızı, hangi konularda neler yapmanız gerektiğini söylüyor. Kırkoğlu’ndan randevu almak için 2024 yılını beklemek gerekiyor çünkü randevuları 2024 yılına kadar dolu.Hakan Kırkoğlu'nun seans ücreti 1450 lira...