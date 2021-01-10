Koronadan korkan astroloğa koşuyor! Saati 2 bin lira o astrologların 2021 kehanetleri olay

Vatandaşlar, 2021 yılında kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğini öğrenmek için aradıkları astrologlardan randevu alamadı. Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre Türkiye’nin en ünlü astrologları, 2022, 2023 ve hatta 2024 yılına kadar bile randevu verdi. Astrologların ücretleri ise tanınırlığına ve daha önceki kehanetlerinin doğru çıkma oranına göre değişiyor. İşte ünlü astrologların ücret tarifesi ve en erken ne zamana randevu verebildikleriyle ilgili ayrıntılar...