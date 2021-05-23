Koronadan beter! Türkiye'de 47 milyon kişiyi vuracak şimdiye kadar olanların en sinsisi
TBMM'ye sunulan rapor tüyleri diken diken etti. Türkiye'de 47 milyon kişiyi vuracak. 23 milyon kişinin hafif, 24 milyon kişinin orta düzeyde yaşayacak. 2100 yılına kadar ise 776 bin insanın sel ve fırtınadan etkilenecek.... İşte o o rapordan çarpıcı bölümler...
Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek’in TBMM İklim Araştırma Komisyonu’ndaki sunumu ve hazırladığı “Türkiye’de Kuraklık Riski” adlı raporda, ilginç tespitler yer aldı. Türkiye’deki kuraklığın şiddeti ve alansal etkisinin artacağını, 100 yılda 10 kat daha fazla kuraklık şiddetiyle karşı karşıya kalınacağını ifade eden Prof. Dr. Çiçek, tüyle ürperten rakamlar verdi.
100 yılda 10 kat daha fazla kuraklık şiddetiyle karşı karşıya kalınacağını ifade eden Prof. Dr. Çiçek, Türkiye’de 23 milyon kişinin hafif, 24 milyon kişinin orta düzeyde olmak üzere toplam 47 milyon kişinin nisan ayından itibaren “kuraklık riskiyle” karşı karşıya olduğunu kaydetti.
En sinsi doğal afet
2100 yılına kadar 776 bin insanın sel ve fırtınadan etkileneceği ifade edilen raporda, bunun maliyetinin 16.5 milyar Eruro’ya ulaşacağı kaydedildi. Kuraklığın göçleri tetikleyeceği tespitini yapan Çiçek, “Bizim kuraklığı, ‘İstanbul kuraklığı’ olmaktan çıkarmamız lazım.
İstanbul’da su yüzde 20’ye düştü, bütün basında kuraklıktan bahsediliyordu, yüzde 80’e çıktı kimse konuşmuyor, oysa kuraklık tehlikesi her yerde. Kuraklık en sinsi doğal afet” ifadelerini kullandı.