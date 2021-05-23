Koronadan beter! Türkiye'de 47 milyon kişiyi vuracak şimdiye kadar olanların en sinsisi

100 yılda 10 kat daha fazla kuraklık şiddetiyle karşı karşıya kalınacağını ifade eden Prof. Dr. Çiçek, Türkiye’de 23 milyon kişinin hafif, 24 milyon kişinin orta düzeyde olmak üzere toplam 47 milyon kişinin nisan ayından itibaren “kuraklık riskiyle” karşı karşıya olduğunu kaydetti.