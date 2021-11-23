Koronada 4. dalga yıkıp geçiyor! Morglar doldu ölüler hastane koridorlarına sıralanıyor
Koronavirüste 4. dalga Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Avusturya 20 gün sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Romanya'da ölümler o kadar arttı kı morglar doldu, Covid-19 nedeniyle ölenlerin cesetleri ceset torbaları içinde hastane koridorlarına sıralanmaya başladı.
CNN International, koronavirüste dördüncü dalgayı en ağır geçiren ülkelerden Romanya'daki son durumu görüntüledi. Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne giren CNN ekibi, hayatını kaybedenlerin morgda yer olmaması nedeniyle koridora sıralandığını ortaya çıkardı.
Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve o günden bu yana 5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını, kış mevsimiyle birlikte Avrupa’da yeniden hız kazandı. Avusturya'da 20 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi.
Vaka sayıları hızla artmaya başlarken, aşılanma hızının düşmesi bu duruma zemin hazırladı. Dördüncü dalgayı en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri de Romanya. Avrupa’da en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan ülkede nüfusun yalnızca yüzde 36’sı korona aşısı oldu.
Birçok servis kapatılıp Covid-19 servisine çevrildi
ABD merkezli CNN International, ülkede koronavirüsüyle mücadelede son durumu görüntülemek için Bükreş Üniversitesi Hastanesi’ne girdi. Hastanenin pek çok servisinin hastalara yetişilememesi nedeniyle korona servisine dönüştürüldüğü belirtildi.