Koronada 4. dalga yıkıp geçiyor! Morglar doldu ölüler hastane koridorlarına sıralanıyor

Vaka sayıları hızla artmaya başlarken, aşılanma hızının düşmesi bu duruma zemin hazırladı. Dördüncü dalgayı en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri de Romanya. Avrupa’da en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan ülkede nüfusun yalnızca yüzde 36’sı korona aşısı oldu.