Korona sürecinde ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı Arjantin'de korkunç kareler

Güney Amerika ülkesi yeni tip koronavirüs sürecinde ev hapsi isteyen mahkumlar isyan çıkardı. Ülkedeki son paylaşılan verilere göre 3607 vaka sayısı ve 176 ölü bulunuyor. Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu ve bir görevlide Covid-19'a rastlanan Devoto Hapishanesi'nde bir grup mahkum ayaklandı.