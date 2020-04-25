Korona sürecinde ev hapsi isteyen mahkumlar ayaklandı Arjantin'de korkunç kareler
Yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 176 kişinin öldüğü Arjantin'de, salgın sonrası cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep eden mahkumlar isyan çıkardı. Ortaya korkunç manzaralar çıktı.
Güney Amerika ülkesi yeni tip koronavirüs sürecinde ev hapsi isteyen mahkumlar isyan çıkardı. Ülkedeki son paylaşılan verilere göre 3607 vaka sayısı ve 176 ölü bulunuyor. Ülke basınında çıkan habere göre, başkent Buenos Aires'te yaklaşık 1700 mahkumun bulunduğu ve bir görevlide Covid-19'a rastlanan Devoto Hapishanesi'nde bir grup mahkum ayaklandı.
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Sabah saatlerinde yatakları ateşe veren mahkumlar, salgına karşı daha fazla önlem alınması ve cezalarının ev hapsine çevrilmesini talep etti.
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Hapishanenin çatısına çıkan 40'tan fazla mahkum, üzerinde "Hapishanede ölmeyi reddediyoruz" yazılı pankart astı.
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Yetkililer, şu ana kadar hapishanedeki hiçbir mahkumda virüse rastlanmadığını açıkladı.
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