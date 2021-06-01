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Korona sonrası gözlerini oyuyorlar! Kara Mantar kabusu Türkiye sınırına dayandı

Korona sonrası gözlerini oyuyorlar! Kara Mantar kabusu Türkiye sınırına dayandı

Koronavirüs rahatsızlığı geçirenlerde görülmeye başlanan 'Kara Mantar' hastalığı nedeniyle yüzlerce insanın gözleri oyularak çıkarıldı. Yakalanan her iki kişiden birinin ölümüne neden olan Kara Mantar hastalığı Türkiye sınırına dayandı...

Korona sonrası gözlerini oyuyorlar! Kara Mantar kabusu Türkiye sınırına dayandı

Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz' olarak adlandırılan Kara Mantar hastalığı  Kovid-19'un kasıp kavurduğu Hindistan'da ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Tek tedavi yönteminin gözün ameliyatla çıkarılması olan Kara Mantar hastalığında ölüm oranı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. Kara Mantar salgınında korkulan oldu. Kara Mantar Türkiye'nin sınırına dayandı!

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Korona sonrası gözlerini oyuyorlar! Kara Mantar kabusu Türkiye sınırına dayandı

Tek göz çıkarılarak tedavi ediliyor

Zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlarda ölümcül olan Kara Mantar; toprakta, bitkilerde, gübrelerde, çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfünün burundan vücuda girmesiyle bulaşıyor. 

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Korona sonrası gözlerini oyuyorlar! Kara Mantar kabusu Türkiye sınırına dayandı

Beyni, sinüsleri ve akciğerleri hedef alan kara mantar, kanser, HIV, AIDS ve özellikle son zamanlarda Kovid-19 hastalığı olan, diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi bir şekilde zayıflamış kişilerde büyük tahribatlara yol açıyor. 

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Korona sonrası gözlerini oyuyorlar! Kara Mantar kabusu Türkiye sınırına dayandı

Sinüsleri ve beyni etkileyen Kara Mantar hastalığına yakalananların yüzde 80'i acil ameliyata alınması gerekiyor. Bazı hastalarda ancak tek gözün alınmasıyla tedavi edilebiliyor.

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