Korona sonrası gözlerini oyuyorlar! Kara Mantar kabusu Türkiye sınırına dayandı
Koronavirüs rahatsızlığı geçirenlerde görülmeye başlanan 'Kara Mantar' hastalığı nedeniyle yüzlerce insanın gözleri oyularak çıkarıldı. Yakalanan her iki kişiden birinin ölümüne neden olan Kara Mantar hastalığı Türkiye sınırına dayandı...
Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz' olarak adlandırılan Kara Mantar hastalığı Kovid-19'un kasıp kavurduğu Hindistan'da ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Tek tedavi yönteminin gözün ameliyatla çıkarılması olan Kara Mantar hastalığında ölüm oranı yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. Kara Mantar salgınında korkulan oldu. Kara Mantar Türkiye'nin sınırına dayandı!
Tek göz çıkarılarak tedavi ediliyor
Zayıf bağışıklık sistemine sahip insanlarda ölümcül olan Kara Mantar; toprakta, bitkilerde, gübrelerde, çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfünün burundan vücuda girmesiyle bulaşıyor.
Beyni, sinüsleri ve akciğerleri hedef alan kara mantar, kanser, HIV, AIDS ve özellikle son zamanlarda Kovid-19 hastalığı olan, diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi bir şekilde zayıflamış kişilerde büyük tahribatlara yol açıyor.
Sinüsleri ve beyni etkileyen Kara Mantar hastalığına yakalananların yüzde 80'i acil ameliyata alınması gerekiyor. Bazı hastalarda ancak tek gözün alınmasıyla tedavi edilebiliyor.