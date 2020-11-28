Korona partilerinin müdavimi Buse İskenderoğlu'ndan kötü haber 'Abartılıyor' demişti

Partiye katılan isimler arasında yer alan manken Buse İskendereoğlu ise gelen eleştirilerin ardından "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz birkaç kişide çıktı. Ben de test yaptırdım ve negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok" demişti.