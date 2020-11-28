Korona partilerinin müdavimi Buse İskenderoğlu'ndan kötü haber 'Abartılıyor' demişti
Pandemi sürecinde ev partilerine sıklıkla katılan sunucu, manken Buse İskenderoğlu, koronavirüse yakalandı.
Pandemi boyunca partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca "Abartıldığı kadar bir şey yok" diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı.
İskendereoğlu'nun test sonucunun ardından, sunuculuğunu yaptığı "Cumartesi Sürprizi" ve "Pazar Sürprizi" programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.
Öte yandan Şevval Şahin'in geçtiğimiz haftalarda Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde koronavirüs çıkmıştı.
Partiye katılan isimler arasında yer alan manken Buse İskendereoğlu ise gelen eleştirilerin ardından "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz birkaç kişide çıktı. Ben de test yaptırdım ve negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok" demişti.