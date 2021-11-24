Korona önlemlerine uymayan şehirlere Aralık'ta sokağa çıkma, kafe ve restoran yasağı gelebilir
TÜRKİYE koronavirüsle mücadelede yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Salgının kış aylarında kontrol edilebilmesi için Aralık ayında yeri önlemler devreye sokulacak. İşte Sağlık bakanlığı koridorlarında konuşulan yeni korona kısıtlamaları...
Avrupa’da artan vakaların genellikle 4-5 hafta sonra Türkiye’ye yansıdığından yola çıkan uzmanlar ve hükümet yetkilileri, pandeminin kış aylarında kontrol edilebilmesi için aralık ayı önlemlerini tartışmaya başladı. Günlük vaka sayıları 28 binlerde gezinirken, Sağlık bakanı Fahrettin Koca uzun süre sonra vatandaşa maske uyarısı yapmak zorunda kaldı. Sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoran yasaklar gündemde mi?
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümette yapılan değerlendirmelerde, aralık ayından itibaren yeni önlemlerin alınmasını gündeme getirenler olduğu biliniyor.
Bunda en büyük nedenin ise Avrupa ülkelerinde tırmanışta olan vakaların, bir süre sonra Türkiye’yi de etkileyecek olması.
Genellikle bu etkilenmenin 4-5 haftalık bir periyottan sonra olduğu ifade ediliyor. Avrupa'da sokağa çıkma yasakları başta olmak üzere yeni önlemler peş peşe alınmaya başladı.