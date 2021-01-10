Korona oldu yanarak ölüyordu! Koku duyusunu kaybeden milli jimnastikçi faciadan döndü
RUSYA’nın Olimpik jimnastikçilerinden Daria Valeryevna Şkurikhina, koronavirüse yakalandı ve koku alma duygusunu kaybetti. Evinde uyuyan güzel jimnastikçinin evi yandı. Koku alamadığı için uyanamayan jimnastikçi yanarak ölmekten son anda kurtuldu.
Koronavirüsün en sık görülen bilirtilerinden biri de tat koku duyularının geçici kaybı. İşte koku kaybı yaşayan korona hastası az daha cayır cayır yanarak ölecekti. Rusya'nın Olimpik jimnastikçilerinden 30 yaşındaki Daria Valeryevna Şkurikhina, evinde çıkan yangından kıl payı kurtuldu.
Koronavirüs nedeniyle koku alma yetisi azalan sporcunun, ancak dumanı gördükten sonra alarma geçebildiği, bu sırada da evinde büyük hasar oluştuğu belirtildi.
Ortodoksların Noel’i kutladığı 7 Ocak günü Nizhni Novgorod kentinde yaşanan yangının mumdan çıktığı tahmin ediliyor.
Genç kadın felaketi yarasız atlattı ancak evsiz kaldı.