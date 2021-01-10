Korona oldu yanarak ölüyordu! Koku duyusunu kaybeden milli jimnastikçi faciadan döndü

Koronavirüsün en sık görülen bilirtilerinden biri de tat koku duyularının geçici kaybı. İşte koku kaybı yaşayan korona hastası az daha cayır cayır yanarak ölecekti. Rusya'nın Olimpik jimnastikçilerinden 30 yaşındaki Daria Valeryevna Şkurikhina, evinde çıkan yangından kıl payı kurtuldu.