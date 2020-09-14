Korona oldu akıllanmadı! Survivor Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin yine parti yaptılar

30 Ağustos'ta Şevval Şahin için Yiğit Marcus Aral, kesenin ağzını açmıştı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti vermişti.