Korona oldu akıllanmadı! Survivor Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin yine parti yaptılar
Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, yine bir parti ile sosyal medyanın gündemine geldi.
30 Ağustos'ta Şevval Şahin için Yiğit Marcus Aral, kesenin ağzını açmıştı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti vermişti.
Türkiye güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, geçen ay ki partide maske takmamıştılar. Partinin ardından Şevval Şahin'in sevgilisi koronaya yakalanmıştı.
Şevval Şahin parti sonrası çevresindeki çoğu insanın testinin pozitif çıktını, kendisinin testinin ise negatif olduğu söylemişti. Evde olacağını belirten Türkiye güzeli, kendisini hiç hasta hissetmediğini söylemişti.
Çift bu sefer yeni bir doğum günü partisiyle gündeme geldi.