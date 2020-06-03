Korona kimin umrunda! Antalya'da maskeli güneşlenme dönemi

Turizm kenti Antalya'da da saatlerin 14.00’ü göstermesiyle çocuklar aileleriyle kendilerini dışarı attı. Uzun bir aradan sonra 1 Haziran’da yeniden açılan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili de çocukların en uğrak yeri oldu. Park ve yeşil alanları dolduran çocuklar paten, kaydı bisiklete bindi. Bazı çocukların aileleriyle denize girdiği görüldü.