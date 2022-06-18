Korona kabusu geri dönüyor! Ekim'de maske yasağı yeniden başlıyor
Koronavirüs (Covid-19) salgını 2 yıl tüm dünyanın hayatını kabusa çevirdikten sonra hayatımızdan neredeyse çıkmış maske takma zorunluluğu dahil tüm yasaklar kalkmıştı. Ancak korkutan haber geldi. Koronavirüs kabusu geri dönüyor. Gelen haberler hiç iç açıcı değil. Maske yasağının Ekim'de geri gelebileceği belirtiliyor...
Koronavirüs kabusu kısa bir aranın ardından geri dönüyor. Almanya, bu kış Covid ile savaşmak için Ekim'den Mart'a kadar restoranlarda, barlarda ve mağazalarda Maske takmayı zorunlu hale getirmeyi düşünüyor. Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre, bu plan sadece Ekim'den Mart'a kadar geçerli olacak.
Alınacak bu sert önlemin bu kış kimi bilim insanları tarafından beklendiği açıklanan Covid dalgasıyla mücadeleye yardımcı olması amaçlanıyor. Öte yandan hükümetin bu planları Covid sonrası hayatın tadını çıkaran 80 milyon Alman için hayal kırıklığı olacak.
Ekim-Mart ayları arasında maske yasağı olacak
Her yıl Münih'te düzenlenen Oktoberfest bira festivalinin sevenleri, Alman hükümetinin Ekim'den Mart'a kadar zorunlu maske takmayı zorunlu kılacak teklifler üzerinde kafa yormasıyla bir şok yaşıyor. Planlar, Covid'in kış aylarında yayılmasıyla savaşmak amacıyla barlar, restoranlar ve mağazalar dahil olmak üzere tüm kamusal alanlarda yılın daha soğuk yarısında maske takmayı kapsayacak.
Plan kağıt üzerinde 'O-bis-O' olarak adlandırılıyor. Bu da Almanca ‘Oktober bis Ostern’ yani Ekim'den Paskalya'ya deyiminin kısaltması. 'O-bis-O' kuralı, Alman soğuğunun gerçekten ısırdığı aylarda sürücülerin arabalarına kış lastikleri takmalarını gerektiren otomobil yönetmeliklerine atıfta bulunuyor.