Korona kabusu geri dönüyor! Ekim'de maske yasağı yeniden başlıyor

Koronavirüs kabusu kısa bir aranın ardından geri dönüyor. Almanya, bu kış Covid ile savaşmak için Ekim'den Mart'a kadar restoranlarda, barlarda ve mağazalarda Maske takmayı zorunlu hale getirmeyi düşünüyor. Alman gazetesi Die Welt'in haberine göre, bu plan sadece Ekim'den Mart'a kadar geçerli olacak.