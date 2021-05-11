Korona Aşı Kimlik Kartı çıktı! HES uygulamasından 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' nasıl çıkarılır?

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla ilgili yeni dönem. Sağlık Bakanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”ni devreye aldığını duyurdu. Bu kapsamda iki doz aşısını olmuş vatandaşlar, HES uygulamasına girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek. Peki aşı kartı nasıl oluşturulur? Pasaport bilgileri de kaşı kimliğinde yer alacak mı? İşte adım adım aşı kartı oluşturma işlemi ve konu hakkındaki detaylar...