Korona Aşı Kimlik Kartı çıktı! HES uygulamasından 'Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği' nasıl çıkarılır?
Sağlık Bakanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”ni devreye aldığını duyurdu. Bu kapsamda iki doz aşısını olmuş vatandaşlar, HES uygulamasına girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek. Peki aşı kartı nasıl oluşturulur? İşte ayrıntılar...
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıyla ilgili yeni dönem. Sağlık Bakanlığı, “Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği”ni devreye aldığını duyurdu. Bu kapsamda iki doz aşısını olmuş vatandaşlar, HES uygulamasına girerek, aşı kimlik kartlarını oluşturabilecek. Peki aşı kartı nasıl oluşturulur? Pasaport bilgileri de kaşı kimliğinde yer alacak mı? İşte adım adım aşı kartı oluşturma işlemi ve konu hakkındaki detaylar...
Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aşılarını olmuş kişilerin ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ oluşturmasına imkân tanıdı. Bakanlık daha önce e-Nabız üzerinden ‘aşı kartı’ oluşturma imkanı vermişti.
Aşı kimlik kartlarına pasaport bilgileri de girilebilecek. Aşı kartlarında Türkiye’nin başlattığı güvenli turizmin logosu (SAFE TOURISM) da yer aldı. aşı kartları yurt dışı seyahatlerde de kullanılabilecek.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahatlerde, “aşı pasaportunun” hayata geçmesi beklenirken, Türkiye’den de aşı ile ilgili önemli bir adım geldi.