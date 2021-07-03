"Korkutucu tarafı var" deyip Ada Masalı yıldızı Alp Navruz itiraf etti: Sette üstsüz şekilde...

Bütün popülerliğine rağmen çok sakin ve kendi halinde bir adam gibi duruyorsun. Gerçekten öyle misin?

Evet, tanıyanlar bilir, sen de beni tanıyorsun ve senin de şikâyet ettiğin bir konu bu sakinlik kısmı zaten. Çocukluğumdan beri böyleyim. Oğlak burcunun etkisi olabilir. Dış dünyaya değil de, daha içedönük, hayal dünyasında yaşamayı seven, bundan şikâyet etmeyen biriyim. Kitaplarla olmak ve film izlemek, gece gidip bir yerde eğlenmekten daha mutlu edebiliyor beni. Bu sakin tavrım her zaman sonraki adımı düşünmemi ve mantıklı hareket etmemi sağlıyor.