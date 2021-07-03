"Korkutucu tarafı var" deyip Ada Masalı yıldızı Alp Navruz itiraf etti: Sette üstsüz şekilde...
Kanal D'nin Ada Masalı dizisinde Ayça Ayşin Turan ile başrolü paylaşan 28 yaşındaki Alp Navruz itiraflarıyla olay oldu.
Aşk Laftan Anlamaz, Fazilet Hanım ve Kızları, Zümrüdüanka ve Ada Masalı dizileriyle popülerliğe kavuşan genç oyuncu Alp Navruz, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bütün popülerliğine rağmen çok sakin ve kendi halinde bir adam gibi duruyorsun. Gerçekten öyle misin?
Evet, tanıyanlar bilir, sen de beni tanıyorsun ve senin de şikâyet ettiğin bir konu bu sakinlik kısmı zaten. Çocukluğumdan beri böyleyim. Oğlak burcunun etkisi olabilir. Dış dünyaya değil de, daha içedönük, hayal dünyasında yaşamayı seven, bundan şikâyet etmeyen biriyim. Kitaplarla olmak ve film izlemek, gece gidip bir yerde eğlenmekten daha mutlu edebiliyor beni. Bu sakin tavrım her zaman sonraki adımı düşünmemi ve mantıklı hareket etmemi sağlıyor.
‘Ada Masalı’nda canlandırdığın Poyraz karakteri insanlara mesafeli bir tip. Sana benzeyen tarafları var mı?
Poyraz’ın insan sevmez bir yanı var. Ben insan sevmez değil de insana uzak taraftayım. Karşımdakini tanıyana kadar duvarlarım vardır. Poyraz’ın duvarları benden biraz daha sert, sebebi de geçmişinde yaşadıkları. Ama içekapanık, sakin, öğrenmeyi seven tarafları bana benziyor.
Bu sakin duruşu ne bozar?
Haksızlık gibi herkesi kızdıracak şeyler. Disiplinsizlik ve sorumsuzluk gibi etkenler... Kolay kolay sinirlenmiyorum ama sakinliğin bir korkutucu tarafı da var. Sinirlenince ve o eşik geçilince kendimi tutamam muhtemelen.