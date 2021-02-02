'Korkunç şekilde taciz etti' diyen Evan Rachel Wood Marilyn Manson'ın yaptıklarını anlattı
Evan Rachel Wood, eski nişanlısı Marliyn Manson tarafından yıllarca taciz edildiğini itiraf etti. Manson, iğrenç iddiaları yalanladı.
Hollywood'un ünlü oyuncularından Evan Rachel Wood, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla dünya gündemine damgasını vurdu. Dünyaca tanınan eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.
Marilyn Manson hakkında açıklama yapan Wood şu ifadeleri kullandı:
''Tacizcimin adı, Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni kandırmaya başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti.''
''Beynim yıkandı ve teslimiyet için manipüle edildim. Misilleme, iftira veya şantaj korkusuyla yaşamayı bıraktım.''
''Daha fazla insanın hayatını mahvetmesini engellemek için bu tehlikeli adamı ifşa etmek ve ona olanak sağlayan birçok endüstriye seslenmek için buradayım. Artık sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanındayım.''