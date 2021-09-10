Korkunç olay! Anne 6 gün parti yaptı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü
İNGİLTERE'de 18. yaşındaki anne, doğum gününü kutlamak için altı gün boyunca parti verip bebeğini açlıktan ölüme terk etti. Minik bebek açlıktan öldü.
İngiltere'de yaşayan Verphy Kudi, yaklaşık bir yıl önce Brighton'daki evinden 18. yaş gününü kutlamak için Londra'ya 6 günlük bir geziye çıktı.
Genç kadın Londra'ya erkek arkadaşının yanına giderken 20 aylık bebeğini evde tek başına bıraktı.
Eve döndüğünde kızını kaskatı bir şekilde ölü bulan kadın suçunu örtbas etmeye çalıştı. Acil servisi aramadan önce ölü bebeği ile evde yaklaşık 3 saat geçirdi. Ve gelen görevlilere bebeğinin uyanmadığını söyledi.
Günlerce acı çekti ve açlıktan öldü
Küçük bebek, Brighton'daki Royal Alexandra Çocuk Hastanesine götürüldü ve annesi tarafından yaklaşık altı gün yalnız bırakıldıktan sonra 11 Aralık 2019'da açlıktan öldüğü ortaya çıktı.