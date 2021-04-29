Korkunç manzara! Genç kızın evine giren yakınları dolaba bakınca hayatının şokunu yaşadı
Eğlence merkezinde barmaid olarak çalışan 24 yaşındaki Danielle Finlay Brookes'in evine giren yakınları şok oldu.
İngiltere'nin Cheshire kentinde dünyaya gelen Danielle Finlay Brookes, İspanya'nın partileriyle meşhur Mallorca kentinin Magaluf bölgesinde yaşıyordu. Yıllardır burada ikamet eden ve barmaid olarak çalışarak hayatını kazanan 24 yaşındaki İngiliz vatandaşı Danielle'in başına gelenler tüm dünyada manşet oldu.
Bir süredir ortalarda görünmeyen Danielle'in yakın arkadaşı olduğu öğrenilen ancak isminin açıklanmasını istemeyen komşusu, genç kadın için endişelenmeye başladı.
Kendisinde de anahtar bulunan komşu, Danielle'in telefonlarına cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine anahtarını kullanarak içeriye girdi.
İlk bakışta Danielle'i evde bulamadı. Seslenmesine de cevap alamayan komşu, Danielle'in cansız bedenini gardırobun içinde buldu.