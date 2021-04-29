BIST 1.398
DOLAR 8,24
EURO 10,00
ALTIN 466,36

Korkunç manzara! Genç kızın evine giren yakınları dolaba bakınca hayatının şokunu yaşadı

Korkunç manzara! Genç kızın evine giren yakınları dolaba bakınca hayatının şokunu yaşadı

Eğlence merkezinde barmaid olarak çalışan 24 yaşındaki Danielle Finlay Brookes'in evine giren yakınları şok oldu.

Korkunç manzara! Genç kızın evine giren yakınları dolaba bakınca hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'nin Cheshire kentinde dünyaya gelen Danielle Finlay Brookes, İspanya'nın partileriyle meşhur Mallorca kentinin Magaluf bölgesinde yaşıyordu. Yıllardır burada ikamet eden ve barmaid olarak çalışarak hayatını kazanan 24 yaşındaki İngiliz vatandaşı Danielle'in başına gelenler tüm dünyada manşet oldu.

119
Korkunç manzara! Genç kızın evine giren yakınları dolaba bakınca hayatının şokunu yaşadı

Bir süredir ortalarda görünmeyen Danielle'in yakın arkadaşı olduğu öğrenilen ancak isminin açıklanmasını istemeyen komşusu, genç kadın için endişelenmeye başladı.

219
Korkunç manzara! Genç kızın evine giren yakınları dolaba bakınca hayatının şokunu yaşadı

Kendisinde de anahtar bulunan komşu, Danielle'in telefonlarına cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine anahtarını kullanarak içeriye girdi.

319
Korkunç manzara! Genç kızın evine giren yakınları dolaba bakınca hayatının şokunu yaşadı

İlk bakışta Danielle'i evde bulamadı. Seslenmesine de cevap alamayan komşu, Danielle'in cansız bedenini gardırobun içinde buldu.

419