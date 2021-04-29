Korkunç manzara! Genç kızın evine giren yakınları dolaba bakınca hayatının şokunu yaşadı

İngiltere'nin Cheshire kentinde dünyaya gelen Danielle Finlay Brookes, İspanya'nın partileriyle meşhur Mallorca kentinin Magaluf bölgesinde yaşıyordu. Yıllardır burada ikamet eden ve barmaid olarak çalışarak hayatını kazanan 24 yaşındaki İngiliz vatandaşı Danielle'in başına gelenler tüm dünyada manşet oldu.