Korkunç! Kıskançlık krizine girdi çocuğunun gözü önünde...

Olay, Cuma günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, eşini başka bir adamın yanında gören yabancı uyruklu bir kişi, çılgına dönerek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle daha da öfkelenen adam, çocuğunun gözü önünde eşini sokak ortasında darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.