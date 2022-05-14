Korkunç kaza! Karşı şeride geçip takla attı 2’si bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, 05.30 sularında Malatya-Elazığ D-300 Karayolu Bent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Şehmus Er (29) yönetimindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip takla atarak ters döndü. Feci kazada araç sürücüsü ile birlikte Enbiya Er (1) ve Zeynep Tuaç (1) olay yerinde hayatını kaybederken, Günay Er (20), Erdal Tuaç (39), Melekşah Tuaç (38) yaralandı.