Korkunç hırsızlık! Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı yapan da bir kadın
Brezilya'dan insanın kanını donduran tüylerini diken diken eden bir haber geldi. 21 yaşındaki hamile kadın, başka bir kadın tarafından öldürülerek karnındaki bebeği çalındı...İşte o korkunç cinayetin şok ayrıntıları...
Brezilya'da yaşanan vahşi cinayet okuyanların kanını dondurdu. Macae kasabasında yaşayan hamile 21 yaşındaki Pamella Ferreira Andrade Martins korkunç bir olayın kurbanı oldu. Hamile kadının karnı yarılarak bebeği çalındı.
Brezilya'da Macae kasabasında yaşayan 21 yaşındaki Pamella Ferreira Andrade Martins, kan dondurucu bir cinayete kurban gitti.
8 aylık hamile olan Martins, evinde cinayete kurban gitti. Öldürülen Martins'in karnı da yarılmıştı.
Karnındaki bebeği çaldı
Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırgan, anne karnındaki bebeğini çalıp kayıplara karıştı.