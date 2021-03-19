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Korkunç hırsızlık! Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı yapan da bir kadın

Korkunç hırsızlık! Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı yapan da bir kadın

Brezilya'dan insanın kanını donduran tüylerini diken diken eden bir haber geldi. 21 yaşındaki hamile kadın, başka bir kadın tarafından öldürülerek karnındaki bebeği çalındı...İşte o korkunç cinayetin şok ayrıntıları...

Korkunç hırsızlık! Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı yapan da bir kadın

Brezilya'da yaşanan vahşi cinayet okuyanların kanını dondurdu. Macae kasabasında yaşayan hamile 21 yaşındaki Pamella Ferreira Andrade Martins korkunç bir olayın kurbanı oldu. Hamile kadının karnı yarılarak bebeği çalındı.

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Korkunç hırsızlık! Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı yapan da bir kadın

Brezilya'da Macae kasabasında yaşayan 21 yaşındaki Pamella Ferreira Andrade Martins, kan dondurucu bir cinayete kurban gitti.

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Korkunç hırsızlık! Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı yapan da bir kadın

8 aylık hamile olan Martins, evinde cinayete kurban gitti. Öldürülen Martins'in karnı da yarılmıştı.

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Korkunç hırsızlık! Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı yapan da bir kadın

Karnındaki bebeği çaldı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırgan, anne karnındaki bebeğini çalıp kayıplara karıştı.

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