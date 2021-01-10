Korkunç gerçek ortaya çıktı! Rize'de kaçırdıkları adamı yarı çıplak soyup borularla dövdüler

Rize'de İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.’nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü ardından Kavalcı’yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip yola attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.