Korkunç gerçek ortaya çıktı! Rize'de kaçırdıkları adamı yarı çıplak soyup borularla dövdüler
RİZE’nin İyidere ilçesinden gelen haber korkunç... Ormana kaçırdıkları İlker Kavalcı’yı demir borularla dövüp, kanlar içinde koydukları otomobilin bagajından yarı çıplak halde ilçe merkezinde yola bıraktıkları sırada polislerce yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Meğer şüpheliler ders vermeyi amaçladıkları Kavalcı’yı otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyeceklermiş...
Rize'de İlker Kavalcı, para meselesi yüzünden husumetli olduğu M.K., T.A. ve S.O.’nun saldırısına uğradı. Saldırganlar, Kavalcı'yı ormana kaçırıp, demir borularla dövdü ardından Kavalcı’yı otomobilin bagajına koyarak ilçe merkezine getirdi. Sürücü otomobilden inip bagajdaki İlker Kavalcı'yı çekip yola attı. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, kanlar içindeki İlker Kavalcı için sağlık ekibi çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin, emniyet sorgusunda; polis ekiplerinin müdahale etmemesi durumunda, ders vermeyi amaçladıkları Kavalcı’yı yarı çıplak halde bahse konu otomobilin arkasına bağlayarak, ilçe merkezinde sürüklemek istediklerini söyledikleri ortaya çıktı.