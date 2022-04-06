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'Korkunç' deyip isyan etti Ramazan rahatsızlığı tepki çekti! Sibel Alaş'a takipçilerini çileden çıkardı

'Korkunç' deyip isyan etti Ramazan rahatsızlığı tepki çekti! Sibel Alaş'a takipçilerini çileden çıkardı

Adam şarkısıyla popüler olan 49 yaşındaki Sibel Alaş'ın Ramazan paylaşımı olay oldu.

'Korkunç' deyip isyan etti Ramazan rahatsızlığı tepki çekti! Sibel Alaş'a takipçilerini çileden çıkardı

Ramazan ayına girilmesiyle birlikte asırlardır sürdürülen gelenekler de tekrar uygulanmaya başlandı. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşları sahura kaldırmak isteyen davulcular, sokaklara çıktı.

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'Korkunç' deyip isyan etti Ramazan rahatsızlığı tepki çekti! Sibel Alaş'a takipçilerini çileden çıkardı

Yılda sadece bir ay sahur saatine yakın bir vakitte ellerine aldıkları davullarla bu kültürü yaşatan davulcular, toplumun bir kesimini rahatsız ediyor.

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'Korkunç' deyip isyan etti Ramazan rahatsızlığı tepki çekti! Sibel Alaş'a takipçilerini çileden çıkardı

Bu konuda rahatsızlık duyduğunu ifade eden isimlerden biri de 90'ların ünlü sanatçısı Sibel Alaş oldu. 

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'Korkunç' deyip isyan etti Ramazan rahatsızlığı tepki çekti! Sibel Alaş'a takipçilerini çileden çıkardı

 Şimdilerde eski şarkılarını seslendirmek üzere tekrar sahne almaya başlayan Alaş, Ramazan ayındaki bu kültürü 'korkunç' olarak yorumladı.

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