'Korkunç' deyip isyan etti Ramazan rahatsızlığı tepki çekti! Sibel Alaş'a takipçilerini çileden çıkardı
Adam şarkısıyla popüler olan 49 yaşındaki Sibel Alaş'ın Ramazan paylaşımı olay oldu.
Ramazan ayına girilmesiyle birlikte asırlardır sürdürülen gelenekler de tekrar uygulanmaya başlandı. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da vatandaşları sahura kaldırmak isteyen davulcular, sokaklara çıktı.
Yılda sadece bir ay sahur saatine yakın bir vakitte ellerine aldıkları davullarla bu kültürü yaşatan davulcular, toplumun bir kesimini rahatsız ediyor.
Bu konuda rahatsızlık duyduğunu ifade eden isimlerden biri de 90'ların ünlü sanatçısı Sibel Alaş oldu.
Şimdilerde eski şarkılarını seslendirmek üzere tekrar sahne almaya başlayan Alaş, Ramazan ayındaki bu kültürü 'korkunç' olarak yorumladı.