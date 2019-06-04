Korkunç anlar!!! Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteciler ölümden döndü

Gazetecilerin teknesine çarpan, Maça Kızı Oteli'ne ait tekne hızla bölgeden uzaklaşırken, denize düşen 3 kişi ile olayda büyük hasar gören balıkçı teknesinde yaralanan kaptan Demirkoz, çevredeki bir tur teknesi tarafından Gündoğan Limanı'na götürüldü. Ayağından yaralanan tekne kaptanı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ayağından yarnalanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkoz hemen ameliyata alındı. Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Blomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.