Korkunç anlar!!! Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteciler ölümden döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça Kızı Oteli'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. O sırada tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere teknede bulunan 3 gazeteci ile tekne kaptanı ölümden döndü. Gazeteciler kazayı sıyrıklarla atlatırken, ayağı kesilen ve çok kan kaybettiği belirlenen kaptan ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gazetecilerin teknesine çarpan, Maça Kızı Oteli'ne ait tekne hızla bölgeden uzaklaşırken, denize düşen 3 kişi ile olayda büyük hasar gören balıkçı teknesinde yaralanan kaptan Demirkoz, çevredeki bir tur teknesi tarafından Gündoğan Limanı'na götürüldü. Ayağından yaralanan tekne kaptanı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ayağından yarnalanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkoz hemen ameliyata alındı. Hürriyet Gazetesinden Cenker Tezel, Tv 100 Muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk Blomberg Tv Muhabiri Onur Aydın, olayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Ölümden dönen gazeteciler, daha sonra Yalıkavak Marina'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na giderek, Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kişiden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili polis tarafından tutulan raporda şu ifadelere yer verildi:
"04 Haziran 2019 Salı gün saat 16.52'de 112 AÇM tarafından Muğla ili Bodrum ilçesi Göltürkbükü mevkiinde Maça Kızı isimli motor yatın, Yörük Ağası isimli balık avlama teknesine çarptığı bildirilmiştir.
İhbarın alınmasına müteakip SG Güney Ege Grup K.'lığına bağlı 3 SG Botu olay yerine sevk edilmiştir.