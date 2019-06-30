Korkulan oldu! Datça’da makilik yangını sürüyor

Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediyesinden 10 itfaiye aracı, orman bölge müdürlüğünün 13 arazözü ile birlikte 100’e yakın orman ve itfaiye personeli çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkı da ekiplere yardımcı oluyor.