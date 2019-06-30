Korkulan oldu! Datça’da makilik yangını sürüyor
İhlas Haber Ajansı
Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkisinde akşam saatlerinde başlayan makilik yangını şiddetli rüzgâr nedeniyle devam ederken, yangının denize doğru ilerlediği öğrenildi.
Datça Palamükbükü Verici tepesinde akşam saatlerinde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen makilik yangını ekiplerin müdahalene rağmen şiddetli rüzgâr nedeniyle kontrol altına alınamadı.
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Yangına gündüz saatlerinde havadan iki helikopter ile müdahale edilirken, havanın kararması sonrası yer ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
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Tamamen makilik alanda ilerleyen yangın rüzgar ile yönünü denize çevirdi.
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Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediyesinden 10 itfaiye aracı, orman bölge müdürlüğünün 13 arazözü ile birlikte 100’e yakın orman ve itfaiye personeli çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkı da ekiplere yardımcı oluyor.
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