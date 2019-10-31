Korku filmleri vücudunuz için faydalı! Bakın sağlığınıza nasıl bir etkisi var
Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.
Korku filmleri akyuvarlar için faydalı: Korku filmleri sağlımız için faydalı dahi olabiliyor. Yaşları 20 ile 26 arasında değişen 32 sağlıklı kişiyle yapılan bir deneyde grubun bir odada sessizce oturarak ''Teksas Katliamı'' filmini izlemeleri istendi. Filmi izleyenlerin bağışıklık sistemi tarafından vücuda giren mikroplara karşı savaşırken kullanılan akyuvarlarının aktif hale geldiği gözlemlendi.
Spor yerine film? Korku filmlerinin ayrıca kalori yakmaya yardımcı olduğu da söyleniyor. Tabii bu bulguya ulaşan ve Londra Westminster Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın Amazon.com’un katkılarıyla yaptırıldığını da belirtmekte yarar var. Araştırma sonuçlarına göre, Cinnet (The Shining) 184 kalori yakarken Jaws’ı izleyenler 161 kalori yaktı.
Uzmanlara göre, korku filmlerine bu kadar ilgi duymamızın sebebi ise felaket senaryolarına adeta bir prova niteliğinde olmaları. Örneğin The Shining’i izledikten sonra uzaktaki otele giderken çok daha hazırlıklı olacağınız kesin.
Korkunun "tamamlanmamış evrimi" Korku ve tiksinme hislerinin insanları koruduğu düşünülüyor. Ne var ki, bu anlamda insan evrimi henüz modern uygarlığa yetişebilmiş değil. Örümcek, yılan, yükseklik gibi en derin korkularımız günümüzde bizi öldürmesi çok daha olası olan trans yağlar, sigara, arabalar ve alkol gibi korkulardan oldukça uzak.