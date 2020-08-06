Korku filmi değil gerçek! Kocaeli'de TIR devrildi facianın eşiğinden dönüldü

1 saat sonra tek şeritten ulaşım açıldı

Trafik ve Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken, TIR’ın köprünün üzerinden kaldırılması için vinç çağrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açılırken, Vinç yardımıyla TIR’ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.