Korku filmi değil gerçek! Kocaeli'de TIR devrildi facianın eşiğinden dönüldü
KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu'ndaki köprüden geçen TIR, yan yattı. Köprüden düşmesine ramak kala korkuluklara takılan TIR'ın otoyola devrilmemesi faciayı önledi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Çayırova ilçesinde bulunan Şekerpınar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Metin Karageyik yönetimindeki 22 FM 755 plakalı TIR, köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve köprünün korkuluklarının üzerine devrildi.
İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı, sürücü yara almadan kurtuldu
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, TIR köprüde asılı kaldı. TIR’ın, altta bulunan TEM Otoyolu’na düşme tehlikesine karşı TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar D-100 Karayolu’na yönlendirdi.
1 saat sonra tek şeritten ulaşım açıldı
Trafik ve Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken, TIR’ın köprünün üzerinden kaldırılması için vinç çağrıldı. Yaklaşık 1 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açılırken, Vinç yardımıyla TIR’ı kaldırmak için çalışma başlatıldı.
O korku dolu anlardan yansıyanlar böyle oldu: