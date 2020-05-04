Körili tavuk pilavı nasıl yapılır iftara ne pişirsem diyenlere!
Lezzet tutkunları; Körili ve tavuklu pilav tarifi tam ağzınıza layık! Peki Ramazan sofralarınızın tadına tat katacak bu lezzet nasıl yapılı? İşte tarifi!
2 su bardağı pirinç
2, 5 su bardağından biraz daha az sıcak su ( Tabii pirince göre su miktarı değişiklik gösterebilir)
1 yemek kaşığı tereyağ
1 paket tavuk göğsü
1 orta boy soğan
1 tatlı kaşığı köri baharatı
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Tavukları küçük küçük kesiyoruz. Tavamıza az sıvı yağ koyup tavayı iyice ısıtıyoruz. Tavukları kızgın yağa atıp soteliyoruz.
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Sotelerken yüksek ateşte tavayı sallaya sallaya pişiriyoruz pişmesine yakın köri baharatını ekleyip iyice karıştırıyoruz.
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Pirinçleri önceden ıslatıyoruz. Soğanları küçük küçük küp şeklinde iyice kesiyoruz.
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