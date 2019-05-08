Koray Avcı'ya bir şikayette Yılmaz Odabaşı'ndan geldi! Avukata başvuracak
Geçtiğimiz günlerde bir mekanın çalışanına ettiği küfürlerin ardından mekan çalışanı tarafından şikayet edilen Koray Avcı'ya bir şikayette şair Yılmaz Odabaşı'ndan geldi.
Taksim'de bir mekanın otoparkına girmek isterken mekanın vale görevlisi ile tartışarak küfür ve tehdit ettiği iddiası ile mekan çalışanı tarafından savcılığa şikayet edilen Koray Avcı'ya bir şikayette Yılmaz Odabaşı'ndan geldi.
Müziği Ahmet Kaya'ya, sözleri Yılmaz Odabaşı'na ait olan Koray Avcı'nın yorumladığı “Yakarım Geceleri" şarkısının telif hakları için Yılmaz Odabaşı, avukata başvuracağını dün sosyal medya hesabından duyurdu. Odabaşı, Koray Avcı adımızı dahi anmamış diyerek isyan etti.
Sosyal medya hesabından Koray Avcı'nın mekan görevlisine ettiği küfürler ve tehdit ile alakalı bir paylaşımı alıntılayan Odabaşı, hemen ardından Koray Avcı'yı şikayet edeceğine dair de bir paylaşımda bulundu.
Yılmaz Odabaşı, Koray Avcı'ya şu sözlerle isyan ederek avukata başvuracağını dile getirdi: ''Koray Avcı'nın adımızı anmadığı "Yakarım Geceleri" yorumu ve klibi, sırf Youtube'de 66 milyon tıklanmış. Sırf o valeye yaptığın küstahlık için başta Youtube telif haklarım ve konserlerde dahi okuma izni alabilmen için yarın MESAM'ın avukatı ile konuşacağım Koray Avcı...''