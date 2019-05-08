Koray Avcı'ya bir şikayette Yılmaz Odabaşı'ndan geldi! Avukata başvuracak

Yılmaz Odabaşı, Koray Avcı'ya şu sözlerle isyan ederek avukata başvuracağını dile getirdi: ''Koray Avcı'nın adımızı anmadığı "Yakarım Geceleri" yorumu ve klibi, sırf Youtube'de 66 milyon tıklanmış. Sırf o valeye yaptığın küstahlık için başta Youtube telif haklarım ve konserlerde dahi okuma izni alabilmen için yarın MESAM'ın avukatı ile konuşacağım Koray Avcı...''