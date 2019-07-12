Koray Avcı Hadise'ye özendi! Almanya konserinde oryantal şovu olay oldu

Koray Avcı'nın bir takipçisi oryantal dans videosuna, "Güzel dans ediyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "İlgi çekmek için ne yapacağını şaşırdı bir göbek atmadığı kalmıştı." yorumunu yaptı.

İşte Koray Avcı'nın oryantal dans şovu