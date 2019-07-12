Koray Avcı Hadise'ye özendi! Almanya konserinde oryantal şovu olay oldu
Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde verdiği konserde dansıyla olay olan Hadise'den sonra Koray Avcı da Gelsenkirchen'de oryantal şov yaptı.
Yazı fırsat bilerek sıklıkla yurt dışı konserlerine giden ünlü şarkıcılar son zamanlarda soluğu Almanya'da aldı. Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde iç çamaşıra benzer kıyafetiyle dans şovu yapan Hadise'ye özenen Koray Avcı da Gelsenkirchen'de oryantal dans yaparak sosyal medyayı karıştırdı.
Koray Avcı, sahne performansıyla hayranlarını şaşkına uğrattı. Avcı, şarkı söylerken bir anda oryantal dans yapmaya başladı. Dansıyla, izleyenlerden alkış alan Koray Avcı'yı sosyal medya kullanıcıları ise büyük bir eleştiri yağmuruna tuttu.
Koray Avcı'nın Almanya konserindeki oryantal şovunu beğenenler iyi dans ettiğini söylerken beğenmeyenler ise ilgi çekmek için yaptığını iddia ederek eleştiri yağmuruna tuttu.
Koray Avcı'nın bir takipçisi oryantal dans videosuna, "Güzel dans ediyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "İlgi çekmek için ne yapacağını şaşırdı bir göbek atmadığı kalmıştı." yorumunu yaptı.