Köpekler sakallı erkeklerden daha temiz çıktı

İsviçre'deki Hirslanden Kliniği'ndeki araştırmacılar, 18 erkeğin sakalından ve farklı cinsteki 30 köpeğin boynundan numuneler alıp karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlara göre 18 ile 76 yaş arasındaki her sakallı erkeğin sakalındaki bakteri oranının çok yüksek olduğu görüldü.