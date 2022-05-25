Köpek gibi havlayan kadını sözde hoca çarptı! Müge Anlı'da bunu da duyduk!

Sende 3 harfliler var... Saliç Hanım 1 ay düzelirken 1 ay eski haline dönüyormuş ve zamanla da her şey daha da kötüleşmeye başlamış. Kendisine uyguladığı yöntemler nedeniyle gitgide sağlığından da olmaya başlamış. Nedenini sorunca da "Omzuna 2 tanesini (cin) geri bağladım" diyerek yıllarca Saliç'i ve ailesini korkutmuş.