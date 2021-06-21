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Köpek dışkılı işkence! Kuryeye kabusu yaşattı İpek Hattat'ın cezası belli oldu

Köpek dışkılı işkence! Kuryeye kabusu yaşattı İpek Hattat'ın cezası belli oldu

Kurye Renas Demirbaş'ı alıkoyarak yaptıklarıyla herkesi şok eden Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın yargılandığı davada aldığı ceza belli oldu.

Köpek dışkılı işkence! Kuryeye kabusu yaşattı İpek Hattat'ın cezası belli oldu

Mart ayında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat ve sevgilisi Sami Yüzer tabletinin ekranı kırılınca bir servise gönderdi. Tablet yeniden arıza yapınca ilgili şirket kurye gönderdi.

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Köpek dışkılı işkence! Kuryeye kabusu yaşattı İpek Hattat'ın cezası belli oldu

Kurye Renas Demirkaya, eve girince kapı arkasından kilitlendi, ardından küfür ve hakaretlere uğradı. Demirkaya, "Bağırmaya başladı, hakaret etti, o sırada ben patronu arayınca telefonu alıp paramparça etti" dedi.

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Köpek dışkılı işkence! Kuryeye kabusu yaşattı İpek Hattat'ın cezası belli oldu

İki saat rehin: Demirkaya, geri dönmeyince patronu polisi arayıp durumu iletti. Bunun ardından eve giden polis ekipleri iki saatin ardından kuryeyi kurtardı.

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Köpek dışkılı işkence! Kuryeye kabusu yaşattı İpek Hattat'ın cezası belli oldu

Köpek dışkısı: Demirkaya, evde alıkonulduğu sırada Hattat tarafından hakaretlere maruz kaldı, köpek dışkısının üstüne oturmaya zorlandığını söyledi. 

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