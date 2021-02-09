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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem

Anadolu Ajansı

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Deprem; Ankara, Antalya, Eskişehir ve diğer çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4 ve 4.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 18.51'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

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Depremin yoğun hissedildiği ilçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi'nde bazı vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.

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