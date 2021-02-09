Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem
KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Deprem; Ankara, Antalya, Eskişehir ve diğer çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından 4 ve 4.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 18.51'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
110
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
210
Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4,1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.
310
Depremin yoğun hissedildiği ilçeye bağlı Mevlütlü Mahallesi'nde bazı vatandaşların sokaklara çıktığı görüldü.
410