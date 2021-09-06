Konya'dan sonra Ankara’da birden ortaya çıktı! Genişlemeye devam ediyor

Bu tür olaylar Konya'dan sonra buralarda başladı

"Bu tür olaylar Konya bölgesinde başlamıştı bizim burada da başladı. İnşallah ileride böyle bir şeyle karşılaşmayız. Bu arazinin ne derece kullanılıp kullanılmayacağını bilemiyoruz şuan. Bize verecekleri bilgiye göre tarla sahiplerine söyleyeceğiz, onlarda ona göre tedbir alacaklar."