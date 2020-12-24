Konya'da üzerinden yol geçen obruk ürküttü! 630 metre çapında ve uydudan görülüyor

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sahip Konya’nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.