Konya'da üzerinden yol geçen obruk ürküttü! 630 metre çapında ve uydudan görülüyor
KONYA'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında olan obruk uydu görüntüleri incelendiği sırada tespit edildi. İlk kez bir obruğun üzerinden yol geçmesi endişeye yol açtı.
Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin kişilik nüfusa sahip Konya’nın Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.
505 obruk tespiti: FAD Konya il Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği öğretim üyeleri, bölgedeki obruklarla ilgili çalışma başlattı. 5 ay süren çalışmalar sonucunda bölgede tespit edilebilen irili- ufaklı 505 obruk olduğu belirlendi.
Uydudan gördüler: Karapınar bölgesindeki obruk çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Prof. Dr. Yaşar Eren, Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Parlar ve Araştırma Görevlisi Berkant Coşkuner, uydu görüntülerini incelediklerinde, Karapınar ilçe merkezinin 26 kilometre kuzeybatısında Büyük Çıralı Yaylası ile Acıkuyu arasında yüzey yarıkları tespit etti.
Arazide yapılan incelemelerde genişliği yer yer 10 metre, derinliği 8-10 metre arasındaki yarıklar incelendi. Yapılan incelemeler sonunda dairesel yarıkların 630 metre çapındaki obruğa ait olduğu belirlendi.